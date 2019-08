Surprize in finalele de la Washington si San Jose

Ziare.

com

La Washington, americanca Jessica Pegula a castigat primul ei titlul WTA din cariera, dupa ce-a invins-o in ultimul act pe italianca Camila Giorgi.A fost 6-2, 6-2 in favoarea tenismenei care a urcat pe locul 51 in ierarhia WTA dupa acest triumf.La San Jose, favorita numarul 2, bielorusa Aryna Sabalenka, a pierdut finala in fata chinezoaicei Saisai Zheng.6-3, 7-6 (3) a fost scorul cu care s-a impus jucatoarea in varsta de 25 de ani.Saptamana aceasta e programat Rogers Cup, turneu desfasurat la Toronto (Canada) si dotat cu premii in valoare totala de 2,8 milioane de dolari.I.G.