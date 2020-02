Surprize la Doha: Doua favorite au fost eliminate inca din runda inaugurala

Ziare.

Favorita numarul 10, Petra Martic (foto), a fost eliminata de Barbora Strycova.A fost 4-6, 6-1, 6-2 in favoarea tenismenei din Cehia.Cateva minute mai tarziu, favorita numarul 12, Marketa Vondrousova, a pierdut confruntarea cu Saisai Zheng.Sportiva din China s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-3, 6-2.Qatar Total Open 2020 se desfasoara in perioada 23-29 februarie.I.G.