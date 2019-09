Surprize uriase la Osaka: Trei favorite au fost eliminate intr-o singura zi

Ziare.

In cele patru partide disputate astazi in optimile de finala, trei s-au incheiat cu rezultate neasteptate.Astfel, favorita numarul 2, olandeza Kiki Bertens, a fost invinsa de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (41 WTA ) cu 6-1, 7-5.De asemenea, favorita numarul 3, Sloane Stephens, a pierdut in fata italiencei Camila Giorgi (54 WTA) cu 6-0, 6-3.Croata Donna Vekici, favorita numarul 7, a parasit si ea intrecerea, fiind invinsa de Misaki Doi (83 WTA) cu 7-6 (5), 6-3.Intr-un alt meci disputat joi, Yulia Putintseva (36 WTA) a trecut de rusoaica Varvara Flink (149 WTA) cu 6-1, 6-1 si s-a calificat in sferturile de finala.C.S.