Surprize uriase la Rogers Cup: Ce jucatoare din top 10 au fost eliminate

Cea mai importanta victima este lidera clasamentului WTA, Ashleigh Barty , invinsa in turul doi de Sofia Kenin.Americanca s-a impus cu 6-7 (5), 6-3, 6-4 dupa aproape doua ore de joc.In urma acestui rezultat, Barty va pierde mai mult ca sigur primul loc in clasamentul WTA, Naomi Osaka si Karolina Pliskova avand sanse sa o intreaca.Aflata pe locul 8 in clasament, americanca Sloane Stephens a fost invinsa in turul doi de Marie Bouzkova, o jucatoare de pe locul 91 WTA.Aceasta a castigat in doua seturi, scor 6-2, 7-5, dupa o ora si 43 de minute.De asemenea, bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 9 in clasamentul WTA, a fost invinsa in primul tur de Anastasia Pavlyuchenkova.Jucatoarea din Rusia s-a impus in trei seturi cu 3-6, 6-3, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si 13 minute.Intr-un alt meci din primul tur, Bianca Andreescu a invins-o pe Eugenie Bouchard cu 4-6, 6-1, 6-4.C.S.