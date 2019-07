Surprize uriase la turneul de la Washington: Primele doua favorite au fost eliminate inca din runda inaugurala

Ziare.

Alte doua favorite au parasit si ele inca din prima runda intrecerea dotata cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari.Favorita numarul 1, reprezentanta gazdelor Sloane Stephens, a fost invinsa de suedeza Rebecca Peterson, aflata pe locul 70 in ierarhia WTA.Nordica s-a impus neasteptat de usor, in doua seturi, scor 6-2, 7-5, dupa un meci care a durat o ora si 23 de minute.De partea cealalta, a doua favorita de la Citi Open, Madison Keys, a suferit o infrangere si mai surprinzatoare in fata necunoscutei Hailey Baptiste, in varsta de doar 17 ani si aflata pe locul 283 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.Beneficiara a unui wildcard, Hailey Baptiste s-a impus in doua seturi, cu 7-6 (4), 6-2.Katerina Siniakova (fav.6) si Anastasia Pavlyuchenkova (fav.7) au fost si ele invinse in prima runda.Jucatoarea din Cehia a pierdut disputa cu Jessica Pegula, scor 4-6, 3-6, in timp ce rusoaica a fost invinsa de Christina McHale, scor 2-6, 6-4, 5-7.Anul trecut, turneul de la Washington a fost castigat de Svetlana Kuznetsova.I.G.