Surprizele s-au tinut lant la Moscova: Inca o favorita a fost eliminata

Dupa favorita numarul 5, Dayana Yastremska, eliminata de jucatoarea ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari - Kirsten Flipkens, a venit randul si favoritei numarul 4, croata Donna Vekic, sa paraseasca Kremlin Cup.In turul doi, Donna Vekic a fost invinsa in doua seturi de cehoaica Karolina Muchova.Jucatoarea aflata pe locul 35 in clasamentul WTA s-a impus cu 6-4, 6-2, dupa un meci care a durat o ora si 15 minute.Mai departe, in sferturile de finala, Karolina Muchova o va intalni pe favorita numarul 8, rusoaica Ekaterina Alexandrova.1 milion de dolari sunt premiile totale ale turneului din capitala Rusiei.Elina Svitolina e principala favorita.I.G.