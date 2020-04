Suspendare uriasa in lumea tenisului: 11 luni!

Ziare.

Tenismenul aflat pe locul 89 in clasamentul WTA, depistat pozitiv cu ligandrol la sfarsitul anului trecut, a fost suspendat pentru 11 luni.Nicolas Jarry a fost testat pozitiv la turneul final al Cupei Davis, unde a participat alaturi de nationala statului Chile.Suspendarea a inceput pe 16 decembrie si va expira pe 15 noiembrie.Nicolas Jarry are 24 de ani si a castigat un turneu ATP in cariera.Cel bun loc din cariera l-a ocupat in vara anului trecut, cand s-a aflat pe pozitia a 38-a.I.G.