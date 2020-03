Tanarul Filip Jianu a cucerit al treilea turneu ITF din cariera

Ziare.

com

Jianu (18 ani, 411 ATP ), al doilea favorit, a obtinut victoria dupa doua ore si 45 de minute in fata lui Catarina (23 ani, 494 ATP).Filip Jianu a trecut in primul tur de israelianul Jordan Hasson cu 6-4, 6-4, in optimi l-a invins pe grecul Alexandros Skorilas, cu 7-5, 7-5, in sferturi s-a impus in fata americanului Vasil Kirkov, cu 6-0, 6-3, iar in semifinale a castigat in fata altui reprezentant al SUA, Alexander Lebedev, cu 7-5, 6-1.Jianu si-a trecut in palmares al treilea sau titlu ITF si primul din acest an, dupa cele obtinute anul trecut la Tabarka (Tunisia, 15.000 dolari) si Pitesti (25.000 dolari).