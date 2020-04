Tara in care aproape toti tenismenii s-ar putea retrage din activitate

Ziare.

Directorul tehnic al Federatiei de Tenis din Olanda a anuntat ca aproape toti tenismenii din aceasta tara s-ar putea retrage."Daca trebuie sa estimez acum, sunt intre 7 si 11 jucatori care trebuie sa aleaga daca mai vor juca tenis sau isi aleg alte cariere", a spus Jacco Eltingh, pentru Telegraaf In general este vorba despre jucatori mai slab clasati care nu mai incaseaza niciun ban in aceasta perioada.Recent, ITF le-a transmis sportivilor nemultumiti sa ceara bani din partea Guvernelor in cazul in care au probleme.Turneele de tenis s-ar putea relua abia spre finalul lunii august.C.S.