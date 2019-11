Taylor Towsend spune ca un antrenor renumit din tenisul feminin e un impostor: Nu mai pot sa tac, a venit vremea sa va spun adevarul

Ziare.

Intr-un mesaj publicat pe contul de Instagram, Towsend l-a acuzat dur pe Kamau Murray, cel care o pregateste pe Sloane Stephens.Supararea lui Townsend a plecat de la faptul ca Murray sustine ca este antrenorul sau, desi lucrurile nu stau asa. Mai mult, Townsend afirma ca americanul apeleaza in mod repetat la astfel de practici si participa la diverse conferinte de pe urma carora castiga bani."Daca ma cunoasteti, stiti ca asta nu e ceva ce as face in mod normal, dar simt ca este vremea sa spun adevarul despre Kamau Murray. Nu mai pot sa tac in timp ce el pacaleste jucatori profesionisti, tineri, sponsori si comunitatea tenisului, laudandu-se si asumandu-si merite pe care nu le are. Monica Puig este cea mai recenta victima a lui.Am tacut in trecut pentru ca am sperat ca voi rezolva problema asta direct cu Kamau Murray. Nu am de gand sa tac in timp ce el continua sa minta si sa-si faca reclama falsa! Nu i-am dat dreptul sa-mi foloseasca numele pentru afacerile sale personale si pentru a castiga bani!", a scris Taylor Townsend pe Instagram.Kamau Murray va participa la o conferinta in Illinois pe 17 noiembrie, iar in programul oficial este prezentat ca fiind antrenorul lui Sloane Stephens si Taylor Towsend.Un bilet la aceasta conferinta costa 30 de dolari.