Tenismena de top care spune ca are "motivatie zero"

Starea de incertitudine cauza de pandemia de coronavirus a demoralizat-o pe dubla castigatoare de la Wimbledon."Sa fiu sincera, e foarte ciudat. Am motivatie zero! Nu stiu de ce ma antrenez... Incer doar sa ma mentin in forma, dar nu stiu cand voi juca din nou. Vom vedea ce se va intampla in acest, daca vom mai juca sau nu", a spus Kvitova intr-un video publicat de clubul ei, Sparta Praga, pe retelele de socializare.Petra Kvitova (30 de ani) ocupa locul 12 in clasamentul WTA.27 de turnee a castigat jucatoarea din Cehia in cariera.I.G.