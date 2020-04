Tenismenul care a anuntat ca refuza sa-si ajute rivalii, pus la punct de un jucator

Ziare.

Brown, aflat pe locul 239 in clasamentul ATP , sustine ca Thiem ar trebui sa realizeze ca in tenis nu e totul numai lapte si miere."In 2004 traam intr-o rulota si supravietuiam de la saptamana la saptamana. Banii pe care-i faceam pierzand in primul tur la un turneu de 10k erau 117.5 dolari impozabil. Din cauza acestui lucru racordam rachetele altor jucatori pentru 5 euro... Daca asta s-ar fi intamplat atunci, cu siguranta cariera mea era gata!", a scris Dustin Brown pe Twitter In urma cu o zi, Dominic Thiem anunta ca refuza sa le ofere bani jucatorilor mai slab clasati in aceasta perioada."Niciunul dintre jucatorii mai slab clasati nu se lupta pentru viata lor din punct de vedere financiar. Am vazut o multime de jucatori care nu se dedica 100% sportului, multi dintre ei sunt total neprofesionisti. Nu inteleg de ce trebuie sa le dam lor bani. Prefer sa donez oamenilor care chiar au nevoie.Nu e nicio profesie pe lumea asta care sa iti garanteze succesul sau un venit cert pe tot parcursul carierei. Niciunul dintre noi, cei care am ajuns in top, nu am luat nimic de-a gata, a trebuit sa luptam si sa muncim enorm pentru a ajunge unde suntem", afirma Thiem. Novak Djokovici a fost cel care a propus ca tenismenii de top sa ii ajute pe cei mai slab clasati.C.S.