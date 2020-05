Tenismenul care refuza sa doneze bani revine cu o noua declaratie controversata

Ziare.

Thiem a mentionat ca ramane ferm pe pozitii si ca, daca va fi obligat sa doneze, cere sa isi poata alege cui sa dea bani, in loc sa distribuie banii unui fond care sa-i imparta in mod egal."Nu renunt la pozitia mea! In orice caz, ar fi corect daca jucatorii ar putea alege singuri pe care dintre colegi sa-i ajute. Asa mi s-ar parea mai corect. In plus, mereu vor fi alte organizatii sau alti oameni care au nevoie de ajutor mai mult decat sportivii profesionisti", a spus Thiem, citat de Sky Sports Australia.In urma cu cateva zile, Dominic Thiem anunta ca refuza sa le ofere bani jucatorilor mai slab clasati in aceasta perioada."Niciunul dintre jucatorii mai slab clasati nu se lupta pentru viata lor din punct de vedere financiar. Am vazut o multime de jucatori care nu se dedica 100% sportului, multi dintre ei sunt total neprofesionisti. Nu inteleg de ce trebuie sa le dam lor bani. Prefer sa donez oamenilor care chiar au nevoie.Nu e nicio profesie pe lumea asta care sa iti garanteze succesul sau un venit cert pe tot parcursul carierei. Niciunul dintre noi, cei care am ajuns in top, nu am luat nimic de-a gata, a trebuit sa luptam si sa muncim enorm pentru a ajunge unde suntem", afirma Thiem.Novak Djokovici a fost cel care a propus ca tenismenii de top sa ii ajute pe cei mai slab clasati.C.S.