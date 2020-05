Tenismenul reprezentat de Tiriac si-a infiintat o firma care vinde gel dezinfectant

Ziare.

Compania lui Lucas Pouille se numeste Hygy si a inceput deja sa livreze gelul dezinfectant in Franta."Regulile de igiena s-au schimbat si vor dura pentru mult timp. Niciodata nu am calatorit cu o masca de protectie si nici nu am folosit gel dezinfectant pana acum. De acum inainte totul se va schimba", a afirmat Pouille pentru Le Parisien Pana acum, compania lui Pouille a facut peste o mie de livrari in mai putin de zece zile.El a anuntat ca o parte din profituri vor fi donate spitalelor din Franta.Lucas Pouille, aflat pe locul 58 ATP , este reprezentat de Ion Tiriac din 2016.C.S.