Tenisul se schimba radical: Ce reguli au fost impuse la turneul care incepe astazi

La turneul care va debuta astazi vor participa jucatori precum Yannick Hanfmann (143 ATP ), dar si Dustin Brown, cel care l-a invins pe Rafa Nadal la Wimbledon 2015.Pentru a gazdui acest turneu, organizatorii au luat o serie de masuri radicale.Astfel, jucatorii nu vor avea voie sa se salute la inceput sau la final.De asemenea, nu vor exista arbitrii de linie, copii de mingi sau spectatori.In plus, pe teren si in preajma lui se vor putea afla doar cei doi jucatori si arbitrul de scaun.Meciurile vor fi insa televizate in intreaga lume, inclusiv pe Tennis Channel, care are 62 de milioane de abonati doar in SUA.C.S.