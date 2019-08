Tensiuni la US Open: O jucatoare din top 10 WTA, acuzata ca "joaca murdar"

Ziare.

Puig spune ca Sloane Stephens a "jucat murdar" cand a ales sa-l numeasca antrenor pe Kamau Murray, mai ales ca ea a aflat de pe retelele de socializare de aceasta mutare."A fost un soc urias pentru mine! Sa primesti o asemenea lovitura in fata este dificil! Am vrut sa demonstrez la US Open ca nimeni nu ma poate trata astfel", a spus Monica Puig la US Open.In replica, Stephens s-a aratat nemultumita ca Monica Puig s-a plans jurnalistilor din acest motiv."Am vazut ce a spus. Cred ca adultii trebuie sa faca lucruri de adulti. Trebuie sa lasam lucrurile in trecut si sa mergem mai departe. Daca are o problema cu mine, ar trebui sa ma abordeze! Nu este ca si cum nu ma vede tot timpul... Mi se pare anormal sa mearga la presa si sa spuna ce a spus", a raspuns Stephens.Kamau Murray a fost antrenorul alaturi de care Sloane Stephens a avut cele mai bune rezultate, dar cei doi au ales sa puna punct colaborarii.Acesta a semnat un contract cu Monica Puig, la care a renuntat insa brusc in momentul in care Stephens l-a rechemat in echipa.C.S.