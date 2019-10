Thiem il invinge pe Tsisipas in duelul "lupilor tineri" din finala de la Beijing

Ziare.

com

Austriacul de pe locul 5 ATP l-a invins pe tanarul grec de 21 de ani cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, dupa 2 ore si 13 minute de joc.Favoritul numarul 1 a castigat un turneu greu, in care pe parcurs i-a depasit pe Gasquet, Zhang, Andy Murray si Kharen Khachanov. Tsisipas i-a depasit pana in marea finala pe Lajovici, Basilashvili, Isner si Alexander Zverev, ultimul fiind si el un fost component al echipei Europei de la Laver Cup.Tsisipas este pe 7 ATP si in China a fost favorit numarul 3.A fost a sasea intalnire directa intre cei doi, iar Thiem conduce acum la general cu 4-2.Pentru amandoi urmeaza turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, acolo unde vor lua parte si "granzii" Federer si Djokovici.Citeste si: