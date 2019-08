Trei romance continua cursa spre US Open

Ziare.

Gabriela Ruse, Irina Begu si Ana Bogdan sunt reprezentantele tarii noastre ce lupta inca pentru calificare, alte doua "tricolore", Irina Bara si Jacqueline Cristian, fiind eliminate.Cea mai experimentata dintre romance, Irina Begu, s-a calificat in turul al doilea dupa o victorie clara, scor 6-3, 6-2, cu Pemra Ozgen.Gabi Ruse a trecut in primul tur al calificarilor de o alta romanca, Alexandra Cadantu, iar Ana Bogdan s-a impus in fata cunoscutei Bethanie Mattek-Sands.Pe tabloul principal de la US Open sunt deja calificate Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu.Toate meciurile romancelor de la ultimul Grand Slam al sezonului vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.