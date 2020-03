Trei tenismeni, exclusi de la un turneu: Li s-a transmis sa paraseasca tara de urgenta

Ziare.

Enzo Coucaud (178 ATP ), Mats Moraing (268 ATP) si Yannick Maden (149 ATP) au fost informati ca nu mai pot concura in acest turneu pentru ca au legaturi cu tari in care epidemia de coronavirus s-a extins.Jucatorilor li s-a transmis sa paraseasca tara de urgenta, pentru ca altfel vor fi bagati in carantina timp de doua saptamani.In cele din urma, sportivii s-au conformat si au plecat din Kazahstan.Suspiciunile il vizau in special pe Enzo Coucaud, care a ajuns in finala turneului de la Bergamo, din luna februarie.In plus, in Kazahstan au fost introduse restrictii din Spania, Franta, Italia si Germania.C.S.