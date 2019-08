Turneul de la Cincinnati a inceput cu o surpriza de proportii - ce favorita a fost eliminata

Ziare.

Letona Anastasija Sevastova, favorita 11 de la Cincinnati, a fost invinsa in primul tur de rusoaica Svetlana Kuznetsova , aflata pe locul 153 in clasamentul WTA Rusoaica s-a impus dupa un meci de mare lupta, in trei seturi, cu 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4, dupa aproape trei ore de joc.Sevastova a stat slab la serviciu, in timp ce Kuznetsova a fost mai precisa si a gasit unghiuri mai bune.Mai departe, Kuznetsova o va intalni in turul 2 pe Dayana Yastremska, cea care a invins-o in runda inaugurala pe Caroline Wozniacki cu 6-4, 6-4.In alt meci disputat in aceasta noapte, Maria Sharapova a trecut de Alison Riske cu 6-3, 7-6 (4).Si favorita numarul 14 a fost eliminata de la Cincinnati, Johanna Konta fiind invinsa de Rebeca Peterson (74 WTA) cu 6-3, 3-6, 7-5.C.S.