Turneul de la Shenzhen: Iata rezultatele inregistrate duminica

Ziare.

com

Mertens, care a obtinut cu aceasta ocazie prima sa victorie din 2020, s-a impus dupa o ora si jumatate de joc, iar in turul urmator o va avea ca adversara pe chinezoaica Wang Xiyu (18 ani, locul 144 WTA), care a reusit sa o elimine in primul tur pe romanca Sorana Cirstea , de care a dispus in trei seturi: 3-6, 6-1, 6-1.Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.5) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-4Yafan Wang (China) - Sara Sorribes Tormo (Spania) 1-6, 6-1, 6-3Xiyu Wang (China) - Sorana Cirstea (Romania) 3-6, 6-1, 6-1Elise Mertens (Belgia/N.3) - Lesia Turenko (Ucraina) 6-3, 6-3Shuai Zhang (China/N.8) - Magda Linette (Polonia) 6-4, 6-2Katerina Bondarenko (Ucraina) - Misaki Doi (Japonia) 6-4, 6-1