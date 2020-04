Un fost castigator de la Roland Garros risca pana la 2 ani de inchisoare

Ziare.

Gaudio a fost surprins de politistii argentinieni pe o strada din Buenos Aires desi nu avea voie sa iasa din casa, conform Clarin Fostul tenismen era insotit de un prieten, dar a fost oprit de politisti. Cand a vazut fortele de ordine, el a incercat sa schimbe sensul pe care mergea, dar a fost oprit.Clarin scrie ca Gaudio risca acum sa petreaca intre 6 luni si 2 ani in spatele gratiilor."Am iesit pana jos, voiam sa merg la restaurantul chinezesc de pe colt. N-am putut sa merg nici macar cativa metri pentru ca politia m-a trimis inapoi in casa", a afirmat Gaudio.Gaston Gaudio a castigat din tenis peste 6 milioane de dolari. El a urcat cel mai sus in clasamentul ATP pe locul 5.In 2004 a obtinut cea mai mare performanta a carierei, reusind sa castige Roland Garros.C.S.