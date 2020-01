Un jucator de tenis din Franta a fost suspendat drastic pentru trucarea unei partide

Ziare.

Jonathan Kanar, un tenismen francez mai putin cunoscut in varsta de 25 de ani, a fost suspendat timp de 4 ani si jumatate din cauza faptului ca a trucat o partida in trecut.Aceasta suspendare e valabila incepand cu 11 iulie 2019, dupa ce Kanar a recunoscut ca a trucat o partida in 2017, la un turneu futures de la Harare, capitala statului african Zimbabwe. Suma pe care a primit-o pentru aranjarea acelei partide a fost una minuscula, 1500 de euro, conform celor de la Tennis Integrity Unit Pe langa aceasta suspendare, jucatorul originar din Franta a primit si o amenda, 2000 de euro.Kanar e clasat pe locul 1494 in clasamentul ITF si pe 970 in ierarhia de dublu ATP , fiind nascut la Toulon. In ianuarie 2019, jucatorul din Hexagon a avut cel mai bun loc ocupat in cariera, 427 in lume.Tennis Integrity Unit este o organizatie creata la initiativa Federatiei Internationale de Tenis, ATP si WTA , creata pentru a descoperi orice act de coruptie din tenis.D.A.