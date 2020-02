Un nou rezultat neasteptat la Dubai: Campioana de anul trecut, eliminata inca din runda inaugurala

Ziare.

com

Belinda Bencic a inceput excelent confruntarea cu Anastasia Pavlyuchenkova si si-a adjudecat primul set in mai putin de jumatate de ora, cu 6-1.Pe cat de repede a castigat primul act, pe atat de usor le-a cedat pe urmatoarele doua.Rusoaica aflata pe locul 31 in ierarhia WTA a castigat in cele din urma cu 1-6, 6-1, 6-1.O ora si 31 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.In turul urmator, Anastasia Pavlyuchenkova o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Sorana Cirstea si Anett Kontaveit.2,5 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Dubai.Vezi si: Surpriza de proportii la Dubai: Favorita numarul 3, infrangere usturatoare in primul tur I.G.