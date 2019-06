Un nume important din tenis se gandeste la retragere dupa o accidentare grava

Ziare.

com

Del Potro a precizat, intr-o inregistrare video, ca operatia va avea loc la Barcelona , la noua luni dupa ce si-a fracturat aceeasi rotula."Poate ca am jucat deja ultimul meu meci de tenis, nu stiu inca", a declarat jucatorul in varsta de 30 de ani, dupa doua zile de la o alunecare pe gazonul de la Londra, spre finalul meciului castigat cu 7-5, 6-4 in fata canadianului Denis Shapovalov.Din cauza acestei fracturi de rotula, Del Potro a fost nevoit sa se retraga din turneul ATP de la Londra ( Queen 's Club), dupa ce se calificase, miercuri, in optimile de finala.