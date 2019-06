Un nume important din tenis si-a anuntat retragerea

Ziare.

Intr-o scrisoare deschisa, Baghdatis, ajuns la varsta de 34 de ani, spune ca turneul de la Wimbledon va fi ultimul pentru el.Tenismenul cipriot va beneficia de un wild card pentru a putea evolua la acest turneu de Grand Slam.Cea mai buna performanta a lui Baghdatis ramane finala disputata la Australian Open 2006. El mai are o semifinala la Wimbledon, in acelasi an.Tot in 2006, Baghdatis a ajuns si pe cea mai buna pozitie in clasamentul ATP - locul 8.El a castigat din tenis premii de aproape 9 milioane de dolari.C.S.