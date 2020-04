Un nume important din tenis, testat pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Adams a dezvaluit pe o retea de socializare ca a fost testata pozitiv la inceputul lunii martie si ca a fost externata deja din spital."Am fost norocoasa pentru ca am fost infectata inainte ca numarul cazurilor din New York sa creasca fulminant.Am avut simptome minore, dureri ale corpului si o febra mare noaptea. Am fost testata pozitiv si nu am suferit cu adevarat", a afirmat Katrina Adams pe Instagram.Ea s-a declarat norocoasa ca a scapat atat de usor si le-a recomandat oamenilor sa stea in case.Katrina Adams este o persoana foarte cunoscuta in tenisul mondial, in special pentru organizarea US Open.C.S.