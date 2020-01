Un tanar tenismen rus a cucerit primele doua trofee ATP din noul sezon si a egalat un record vechi de 16 ani

Ziare.

Ultimul jucator care castigase primele doua competitii ATP in primele doua saptamani ale unui nou sezon a fost slovacul Dominik Hrbaty in 2004.La 22 de ani, Rublev, 18 mondial ATP, a castigat sambata si finala de la Adelaide, dupa 6-3, 6-0 in finala cu George Harris (locul 91 ATP, Africa de Sud), finala care a durat doar 57 de minute.In prima saptamana, rusul triumfase si la Doha , scor 6-2, 7-6 (7-3), in fata francezului Corentin Moutet, locul 70 ATP, in marea finala din tarile arabe.Hrbaty, Slovacia, reusise sa triumfe in 2004 in primele doua saptamani in turneele de la Adelaide si Auckland In finala feminina de la Adelaide, lidera mondiala WTA Ash Barty a trecut de ucraineanca Dayana Yastremska, dupa 6-2, 7-5 la finele unui meci ce a durat o ora si 27 de minute.In primul tur de la Australian Open , Rublev va da piept cu Christopher O'Connell, reprezentantul tarii gazda. De partea cealalta, Barty va avea un duel mai dificil, cu Lesia Tsurenko.Citeste si: