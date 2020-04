Un tenismen a fost prins dopat: Consumase droguri

Ziare.

El a fost depistat pozitiv pentru consum de canabis la un turneu ce a avut loc la Lima, in octombrie 2019.ITF a anuntat ca jucatorul si-a recunoscut fapta si a acceptat sa fie pepdesit, informeaza GoTennis Deocamdata nu se stie cat timp va fi suspendat jucatorul aflat pe locul 581 in clasamentul ATP El a ajuns cel mai sus in clasamentul ATP pe locul 551 la simplu si pe 320 la dublu.A jucat in general in turnee mici si nu are nicio performanta notabila in cariera.C.S.