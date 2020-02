Un tenismen a fost spitalizat de urgenta dupa ce s-a otravit

Ziare.

com

El a vrut sa manance ceapa verde, dar a ajuns sa consume narcisa galbena si apoi i s-a facut rau.Willis a fost transportat de urgenta la spital si se afla sub observatia meidicilor."Sunt in spital, dar ma simt ok dupa ce m-am otravit singur din greseala. Ce credeam ca este ceapa s-a dovedit a fi narcisa galbena. Doctorul a spus ca ma voi face bine in curand", a spus Willis, conform Punto de Break Marcus Willis s-a facut cunoscut la Wimbledon 2016, cand l-a intalnit pe Roger Federer in turul 2.C.S.