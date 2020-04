Un tenismen aflat in Top 10 ATP crede ca a jucat cu coronavirus la Australian Open

Ziare.

Zverev a calatorit in China, cu cateva saptamani inaintea startului competitiei de la Melbourne Park, unde a evoluat cu simptome de Covid-19."Eu si logodnica mea Brenda am fost in China pe 28 decembrie. M-am simtit foarte rau in zilele care au urmat. Nu va puteti imagina de cate ori am tusit in timpul lunii petrecute in Australia. Am avut febra timp de doua sau trei zile si am avut o tuse seaca mult timp. Brenda a avut, la randul ei, aceleasi simptome", a declarat jucatorul pentru ziarul german."Nu am stiut despre ce este vorba, insa acum, dupa mai multe luni, vazand situatia actuala, sunt convins ca puteam fi infectati cu coronavirus. Nu spun ca am fi fost 100%, mai ales ca rezultatele mele din Australia au fost bune, insa banuielile raman", a adaugat el.Alexander Zverev a avut o prestatie foarte buna la editia din acest an a Openului Australiei, unde a atins in premiera semifinalele unui turneu de Grand Slam.El recunoaste acum ca actuala pauza fortata se va rasfrange in mod negativ asupra jocului sau. "Situatia este suficient de complicata pentru mine, pentru ca am jucat foarte rau in 2019 si mi-am aparat cu greu punctele in lunile urmatoare. Acum, din cauza acestei intreruperi si a inghetarii punctelor, am ramas pe locul al saptelea. Aveam multe optiuni sa termin anul in top 5, dar situatia asta m-a penalizat si trebuie sa astept alte cateva luni pentru a-mi relua obiectivului. Desi in 2020 nu am prea multe optiuni", a mai spus germanul.