Un tenismen anunta ca nu va mai calca niciodata in China, daca acuzatiile lansate in SUA se vor adeveri

Ziare.

com

Washington Post si Fox News au relatat zilele trecute ca noul coronavirus ar putea proveni dintr-un laborator din Wuhan, in pofida faptului ca oamenii de stiinta au sustinut ca nu exista nicio dovada in acest sens.Vazand informatiile din presa americana, jucatorul Tennys Sandgren a declarat ca va boicota pentru toata viata turneele din China, daca se va dovedi ca lucrurile au stat cum au relatat jurnalistii."Nu ca ar insemna mare lucru, dar daca este intr-adevar adevarat, eu nu voi mai juca in China niciodata", a afimat Sandgren, conform Yahoo Sports.Dupa aceasta declaratie, Sandgren a fost criticat puternic pe retelele de socializare.De asemenea, laboratorul din Wuhan a negat vehement informatiile aparute in presa din SUA "Este imposibil ca acest virus sa vina de la noi", a afirmat, intr-un interviu pentru postul CGTN, Yuan Zhiming, directorul Institutului de virusologie din Wuhan, orasul epicentrului pandemieiOMS a anuntat deja ca noul coronavirus a fost transmis la om de un animal.C.S.