"Un tenismen asteapta de o saptamana sa fie testat: Am toate simptomele coronavirusului"

Tomic spune ca se simte rau de aproape o saptamana, dar ca inca nu a fost testat."Incepand de marti, nu ma simt prea bine. Am probleme de respiratie, sistemul meu imunitar este scazut. Acum sunt in izolare completa la Miami, asa cum a fost recomandat. Pana acum nu am fost testat pentru coronavirus, dar am toate simptomele.Cred ca as fi putut fi infestat cand am calatorit din Mexic, saptamana trecuta. Oamenii ar trebui sa ia asta in serios, in special in Australia. Nu stiu cat timp voi mai fi in izolare si cand voi fi testat", a spus Tomic pentru News.com.au Jucatorul in varsta de 27 de ani s-a remarcat in lumea tenisului prin declaratiile pe care le-a facut.S-a mandrit adesea cu banii pe care ii castiga si le spunea jurnalistilor ca nu mai iubeste tenisul deoarece este deja milionar.C.S.