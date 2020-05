Un tenismen cunoscut si-a anuntat retragerea

Ziare.

com

Troicki spune ca va mai juca in acest an doar daca turneele se vor relua. In caz contrar, el se va retrage inca de acum."Sunt departe de a mai fi tanar. Am 34 de ani si deja ma gandesc la viata din afara terenului. Totul depinde de situatia cu coronavirus. Tenisul a trecut insa deja pe plan secundar pentru mine.Daca pandemia se va incheia curand, ma voi intoarce pe teren. Daca nu, acesta va fi sfarsitul", a spus Troicki, potrivit GoTennis Viktor Troicki a castigat in cariera trei titluri ATP , la Kremlin 2010 si la Sydney 2015 si 2016.El a castigat din tenis premii de peste 9 milioane de dolari.Cel mai sus a ajuns in clasamentul ATP pe locul 12, in 2011.In 2010, Troicki a castigat Cupa Davis impreuna cu nationala Serbiei.C.S.