Un tenismen de doar 18 ani, in pericol sa piarda premiul urias castigat la US Open

Ziare.

com

Brooksby a ajuns pana in turul 2 la US Open si ar trebui sa primeasca un cec in valoare de 100 de mii de dolari, dar situatia lui este incerta.El a acceptat o bursa la Universitatea Baylor, dar regulamentul institutiei prevede ca doar jucatorii amatori pot lua startul.In aceste conditii, Brooksby trebuie sa aleaga intre scoala si premiul urias incasat de la US Open. Pentru a merge la studii, el trebuie sa renunte la suta de mii de dolari aferenta."Nu am luat inca o decizie. Vreau sa mai joc inca la un turneu sau doua sa vad daca sunt pregatit si apoi voi decide", a afirmat Brooksby, citat de Bolamarela C.S.