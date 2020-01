Un tenismen de top a fost prins dopat

Ziare.

Farah, care anuntase deja ca nu va participa la turneul Australian Open , primul de Mare Slem al anului, insa din motive personale, a dezvaluit acest lucru intr-un comunicat publicat pe retelele de socializare: ''ITF (federatia internationala de tenis) m-a informat de prezenta boldenonului (un anabolizant, n. red.) la un test din 17 octombrie 2019, la Cali''.Jucatorul de 32 de ani, care a castigat ultimele doua turnee de Mare Slem din 2019 alaturi de Cabal ( Wimbledon si US Open), a atribuit acest test pozitiv consumului de carne de vita columbiana contaminata cu aceasta substanta, care este folosit in mod curent pentru a stimula cresterea vitelor si care este interzisa de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA).''Sunt sigur ca acest lucru a generat rezultatul testului in cauza'', a afirmat Farah, care a subliniat ca un test facut cu dupa saptamani inainte, la Shanghai, a fost negativ, ca si alte 15 teste inopinate facute in 2019.In 2018, Comitetul Olimpic Columbian (COC) i-a prevenit pe sportivii de elita in legatura cu prezenta boldenonului in carnea de vita din Columbia. Substanta este vanduta la liber in Columbia prin ordonanta veterinara si, potrivit unui studiu al Institutului agricol columbian, este depistat intr-un esantion de vita din patru.Robert Farah a fost suspendat provizoriu si risca o suspendare de pana la patru ani.Anuntul a survenit in aceeasi zi cu cu cel al suspendarii tenismanului chilian Nicolas Jarry, aflat pe locul 78 in lume la simplu, tot dupa un test pozitiv la un anabolizant.