Un tenismen dezvaluie ce pensie va avea: Cere sa fie platit de 10 ori mai bine

Shakhovsky a afirmat ca ATP ii va oferi 400 de dolari lunar cand va implini 49 de ani.Suma i se pare prea mica si cere sa fie marita de aproximativ 10 ori."Voi primi o pensie din partea ATP, pe care o voi incasa intre 49 si 69 de ani. Va fi ceva de genul 400-450 de dolari. Ar trebui sa fiu platit undeva la 3-4 mii de dolari pe luna.Cand am fost in consiliul jucatorilor am ridicat bugetul pentru aceste plati de la 10 mii la 65-70 de mii de dolari pe an", a afirmat Sergiy Stakhovsky, conform BTU.Stakhovsky are 34 de ani si a castigat 4 titluri ATP in cariera.El a incasat din tenis premii in valoare de 5.394.340 de dolari.C.S.