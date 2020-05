Un tenismen francez sustine ca a avut noul coronavirus inca din octombrie: S-a intamplat dupa ce m-am intors din China

Ziare.

Mayot a participat la un turneu din Chengdu si spune, pentru L'Equipe , ca ar fi contractat virusul inca de atunci."Niciodata nu m-am simtit atat de rau. Pentru 4-5 zile am avut probleme sa respir. Prima noapte a fost un cosmar. M-am trezit la 3 dimineata transpirand din plin. Am avut dureri, crampe. Niciodata nu m-am simtit atat de rau.Doctorul meu mi-a spus ca este o gripa foarte problematica. In plus, multi oameni din jurul meu, inclusiv parintii mei, au luat boala. S-a transmis la fiecare", a spus Mayot.Jucatorul francez este cel mai bun jucator din lume la juniori, iar in 2020 a castigat Australian Open De asemenea, alti sportivi francezi care au fost prezenti in acea perioada in China, la Jocurile Mondiale Militare de la Wuhan, au afirmat ca au avut aceleasi probleme.C.S.