Un tenismen i-a cerut ajutorul lui Elon Musk

Stakhovsky l-a rugat pe Musk sa trimita echipamente medicale in Ucraina pentru a trece mai usor peste pandemia de coronavirus."Draga domnule Musk, situatia in Ucraina va fi dezastruoasa intr-o foarte scurta perioada de timp. Te rog frumos sa iei in considerare orice sprijin medical pentru tara mea", a scris Stakhovsky pe Twitter Tesla a inceput recent sa produca ventilatoare medicale, iar Musk si-a oferit sprijinul.In Ucraina au fost inregistrate pana acum 1.319 cazuri de coronavirus, iar 38 de persoane au murit.Totusi, vecinii nostri isi fac griji din cauza sistemului medical invechit.C.S.