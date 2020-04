Un tenismen isi cauta un nou loc de munca dupa ce mai multe turnee au fost anulate

Ziare.

In aceste conditii, tenismenul american Michael Krueger, aflat pe locul 195 ATP , a anuntat ca vrea sa-si gaseasca un nou loc de munca."Fara premiile de la turnee, multi jucatori vor realiza in curand ca nu vor rezista prea mult timp. Multi isi vor cauta un nou loc de munca, macar pentru scurt timp. Dar apoi s-ar putea sa nu isi mai doreasca sa joae tenis. Daca pauza va dura noua luni... Eu ma gandesc deja la un nou loc de munca", a spus Krueger, conform GoTennis Krueger a ajuns cel mai sus in clasamentul ATP pe locul 159, in februarie 2019.La turneele de Grand Slam are doua aparitii pe tabloul principal, dar a fost eliminat mereu in runda inaugurala.El a castigat din tenis 674.319 mii de dolari.C.S.