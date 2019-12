Un tenismen legendar si-a anuntat retragerea

Ziare.

Castigator a nu mai putin de 18 turnee de Grand Slam (8 la dublu si 10 la dublu-mixt), tenismenul indian si-a anuntat retragerea chiar in ziua de Craciun."Vreau sa anunt ca 2020 va fi anul in care voi pune punct carierei de tenismen profesionist", a anuntat Leander Paes, ajuns la 46 de ani!In total, Leander Paes a castigat in cariera sa la profesionisti 65 de turnee!In Cupa Davis detine recordul pentru cele mai multe victorii la dublu (43).Si-a inceput cariera in 1991, iar ultimul Grand Slam l-a castigat in 2015, la US Open, alaturi de Martina Hingis.I.G.