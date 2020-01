Un tenismen, prezent in Top 100 ATP, a fost suspendat pe viata

Ziare.

Ancheta TIU a dezvaluit ca brazilianul de 31 ani a comis mai multe acte de coruptie intre 2015 si 2019, inclusiv trucarea unor meciuri din circuitele ATP si ITF, la turnee disputate in Brazilia, Mexic, SUA si Cehia.Joao Souza este suspendat pe viata din tenis si nu poate concura sau participa la niciun eveniment organizat sau recunoscut de organismele de conducere ale sportului alb.Suspendat provizoriu din martie 2019, pana la finalizarea anchetei, Souza a primit si o amenda de 200.000 dolari ca urmare a audierii disciplinare de la Londra, din 14 ianuarie.Ca jucator, Souza a avut cel mai bun clasament in 2015, cand a urcat pe locul 69. In prezent, el este pe 742. La dublu, brazilianul a fost pe locul 70 in ianuarie 2013.