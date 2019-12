Un turneu cunoscut din circuitul WTA s-a desfiintat

Ziare.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, turneul a fost scos din circuit dupa modificarile aparute in Fed Cup , informeaza SportFace "Cu tristete va informam ca turneul de la Lugano nu va mai avea loc in 2020. WTA a facut schimbari importante in calendar dupa introducerea noului format din Fed Cup. Din acest motiv, competitia nu va mai avea loc", au transmis organizatorii.Turneul de la Lugano avea loc anual in luna aprilie, iar jucatoarele din Romania erau o prezenta constanta.In acest an, Fed Cup se va disputa sub forma unui campionat mondial, ce va avea loc timp de o saptamana la Budapesta.C.S.