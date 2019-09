Un turneu WTA din acest an a fost anulat: Organizatorii se temeau pentru siguranta jucatoarelor

Ziare.

''Avand in vedere situatia actuala, Federatia de tenis din Hong Kong si WTA anunta amanarea Openului de tenis din 2019 de la Hong Kong'', se arata intr-un comunicat al federatiei (HKTA) . ''Evenimentul nu va avea loc intre 5 si 13 octombrie'', subliniaza federatia.''Dupa discutii aprofundate cu partenerii nostri cheie, am concluzionat ca desfasurarea turneului va fi mai bine asigurata la o data ulterioara'', se mai arata in comunicat.''Organizatorii si WTA sunt in discutii pentru a determina o alta saptamana pentru gazduirea evenimentului. Un nou anunt va fi facut la momentul oportun'', conchide comunicatul.Openul de la Hong Kong este unul dintre cele mai mare evenimente sportive internationale din acest oras si atrage in fiecare an nume mare din tenisul feminin. Printre cele care au participat in trecut la turneu se numara Venus Williams Angelique Kerber , Kristina Mladenovic sau Caroline Wozniacki , care a castigat editia din 2016.Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa in 1997, cu manifestatii si actiuni aproape zilnic, care deseori au degenerat in infruntari violente intre radicali si fortele de ordine.Contestatia s-a nascut in luna iunie, dupa respingerea unui proiect de lege care viza autorizarea extradarilor catre China.Textul de lege a fost abandonat definitiv, dar miscarea si-a crescut revendicarile, cerand reforme democratice si denuntand un recul al libertatilor in fosta colonie britanica si ingerinta crescanda a Beijingului in afacerile interne ale regiunii semi-autonome.