Una dintre cele mai bune jucatoare din istorie revine in tenis la 39 de ani

Dupa Kim Clijsters, o alta fosta tenismena de top a hotarat sa se intoarca in acest sport.Este vorba despre Martina Hingis, care va concura din nou la varsta de 39 de ani.Fosta lidera mondiala va evolua pentru inceput in campionatul Elvetiei, pentru echipa TC Zug, informeaza Tagesanzeiger Nu se stie insa momentan daca Hingis doreste sa extinda revenirea si in circuitul WTA Ea s-a retras pana acum din tenis de trei ori, dar de fiecare data a revenit asupra deciziei. Ultima retragere dateaza de la finalul anului 2017.Martina Hingis a petrecut 209 saptamani pe primul loc in clasamentul WTA si este considerata una dintre cele mai bune jucatoare din istorie.Ea are in palmares 5 trofee de Grand Slam la simplu. In ultima parte a carierei a evoluat in proba de dublu, cu rezultate foarte bune.Martina Hingis a castigat din tenis peste 24 de milioane de dolari.C.S.