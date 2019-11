Decizia luata de WTA dupa ce ungurii au vrut sa lase Romania fara singurul turneu WTA pe care il avem

Ziare.

Conform unui comunicat al forului maghiar, WTA a respins solicitarea lui Jeno Marky, astfel ca Bucurestiul va avea si in 2020 un turneu WTA in calendar.Federatia de Tenis din Ungaria anunta ca WTA s-a opus pentru ca Marky nu a cooperat cu forul de la Budapesta."Situatia putea fi evitata in cazul in care Jeno Marky ar fi implicat Federatia si WTA, urmand regulile in vigoarre. In schimb, el a dezinformat Guvernul Ungariei, in conditiile in care avem deja o data in calendar pentru un turneu la Budapesta, darr in luna februarie, nu in iulie, cand e programat turneul de la Bucuresti.Pe scurt: Nu vom avea un turneu WTA la Budapesta in 2020, ci poate doar in februarie", a transmis Federatia din Ungaria intr-un comunicat de presa.Amintim ca Jeno Marky a incercat si anul trecut sa mute turneul de tenis de la Bucuresti la Budapesta, dar WTA s-a opus.Si la acel moment forul mondial a luat aceasta decizie deoarece Federatia de Tenis din Ungaria nu si-a dat acordul, avand neintelegeri cu omul de afaceri.C.S.