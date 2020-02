Ungurii trec la fapte in incercarea de a lasa Romania fara singurul turneu WTA

Ziare.

Este pentru al doilea an la rand cand Marky incearca sa faca acest lucru. Aflat in conflict cu Federatia de Tenis din Ungaria, dar avand sprijinul guvernului maghiar, Marky a depus documentele oficiale pentru a incerca sa mute din nou turneul.El se bazeaza pe faptul ca WTA a anulat turneul ce trebuia sa aiba loc la Budapesta si acum Ungaria nu mai are nicio competitie de acest gen in calendar."Cer presedintelui Federatiei de Tenis din Ungaria sa revoce documentele ilegale prin care s-a impotrivit deciziei guvernamentale. O noua amanare a mutarii turneului ar putea produce daune de miliarde de forinti comunitatii tenisului si bugetului", a afirmat Jeno Marky, citat de Nemzetisport Jeno Marky a avut un demers similar si anul trecut, dar WTA s-a opus in ultimul ceas si a blocat mutarea.La acel moment, Marky a avut un acord semnat cu guvernul Ungariei pentru a muta turneul de la Bucuresti, insa pe fondul unui conflict cu Federatia de Tenis de la Budapesta totul a picat.Turneele WTA pot fi asigurate doar daca si forul national isi da acordul si, pe fondul acestui conflict, mutarea turneului de la Bucuresti nu s-a mai produs.Acum, Marky a cerut demisia Federatiei de Tenis din Ungaria si a promis ca va aduce turneul de la Bucuresti la Budapesta.In calendarul oficial WTA, turneul apare inca la Bucuresti, urmand sa aiba loc intre 13 si 19 iulie.C.S.