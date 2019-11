Unul dintre cei mai buni tenismeni din ultimul deceniu, ocupantul locului 9 in topul banilor castigati din tenis, se retrage!

Ziare.

Sportivul ceh a confirmat, miercuri, informatia aparuta in presa din tara sa, chiar daca si-ar fi dorit sa pastreze secretul pana sambata."As fi vrut sa fie o surpriza. Mai multe amanunte veti afla sambata la Londra", a spus Berdych intr-un video pe Twitter.Tomas Berdych a fost unul dintre cei mai importanti tenismeni din ultimul deceniu, fiind constat prezent in Top 10 WTA.A castigat 13 turnee, iar in clasamentul WTA s-a aflat cel mai sus pe locul 4.Cehul ocupa locul 9 in topul celor mai multi bani castigati din tenis in circuitul ATP, cu 29.491.328 de dolari.I.G.