Unul dintre cele mai importante turnee de tenis s-ar putea disputa fara spectatori

Anularea competitiei de la Roma, ce va avea loc in luna mai, este exclusa, dar organizatorii iau totusi in calcul posibilitatea de a juca fara spectatori, conform BolaMarela Guvernul italian a luat deja decizia ca toate evenimentele sportive in urmatoarea luna sa se decida fara spectatori, iar masura ar putea fi extinsa.Turneul de la Roma este unul dintre cele mai importante din circuit si este programat in luna mai.148 de persoane au murit pana acum in Italia din cauza coronavirusului. Numarul cazurilor a ajuns la 3.858.C.S.