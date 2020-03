Urcare spectaculoasa in clasamentul WTA pentru Jaqueline Cristian

Ziare.

Tenismena romana in varsta de 21 de ani si asigurat o urcare de 12 pozitii in ierarhia mondiala.162 e locul pe care Jaqueline Cristian se afla in clasamentul LIVE al WTA, cu 388 de puncte.Sportiva noastra poate ajunge chiar in preajma Top 100 WTA dupa aceasta saptamana.Totusi, misiunea acesteia se anunta extrem de dificila, in turul urmator de la Lyon urmand a da piept cu castigatoarea intalnirii dintre favorita numarul 1, Sofia Kenin, si Vitalia Diatchenko.Jaqueline Cristian a ajuns pe tabloul principal al turneului de la Lyon dupa ce a trecut de calificari.In prima runda, sportiva cu 9 turnee ITF castigate in cariera a spulberat-o pe australianca Priscilla Hon, scor 6-2, 6-0.Turneul WTA de la Lyon e dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari si se afla la editia inaugurala.I.G.